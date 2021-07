Konfrans Liqasının “Soçi” – “Keşlə” oyunu tamaşaçısız keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qərar ölkədə koronavirusa yoluxma hallarının artması ilə bağlıdır.

Satılan biletlər üçün ödənilən məbləğ azarkeşlərə qaytarılacaq.

