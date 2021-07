Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun sonuncu qalibi olan “Keşlə” komandası iyulun 22-də UEFA Konfrans Liqasında birinci oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Soçidə keçirilən oyunda “Soçi” klubu ilə qarşılaşan “Keşlə” komandası 3:0 hesabı ilə məğlub olublar. Soçi təmsilçisinin heyətində Rodriqo (10), Kristian Noboa (67) və Maksim Barsov (81) fərqləniblər.

Komandalar arasında cavab görüşü iyulun 29-da Bakıda keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.