"Legiya" 2021/22 mövsümü üçün yeni formalarını təqdim edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, formanın təqdimatında Azərbaycan millisinin üzvü, iyunun 17-də Varşava təmsilçisi ilə 3 illik müqavilə imzalayan Mahir Emreli də iştirak edib.

