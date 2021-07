Serbiyada keçirilən beynəlxalq turnirdə Azərbaycan şahmatçısı Eltac Səfərli uğurla çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şahmatçımız 6 xalla bütün rəqiblərini qabaqlayaraq turnirin qalibi olub. İkinci yeri şahmatçımızla eyni xalı yığan və əlavə göstəricilərə görə, ondan geri qalan Aleksey Polçikov tutub. Üçüncü pillədə isə 5,5 xalla monteneqrolu Draqan Kosic qərarlaşıb.

İsveçrə sistemi üzrə keçirilən yarış 9 turdan ibarət olub.

