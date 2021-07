Tokio-2020: Azərbaycanın 10 idmançısı mübarizəyə başlayır

Bu gün Azərbaycan idmançıları Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında mübarizəyə start verəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 44 təmsilçidən 10-u yarışa qoşulacaq.

Boksçulardan Tayfur Əliyev (57 kq), Lorenso Sotomayor (69 kq) və Məhəmməd Abdullayev (+91 kq) 1/16 final mərhələsinin döyüşlərinə çıxacaqlar.

Cüdoçulardan Kəramət Hüseynov (60 kq) və Aişə Qurbanlı (48 kq) medal qazanmağa çalışacaq.

100 metr məsafəyə batterflayda üzgüçü Məryəm Şeyxəlizadə Xangah, 400 metr qarışıqda isə Maksim Şemberev təsnifat mərhələsində qüvvəsini sınayacaq.

Velosipedin şosse növündə Elçin Əsədov yarışacaqsa, idman gimnastı İvan Tixonov təsnifat mərhələsində uğur qazanmağa çalışacaq.

10 metr məsafəyə kiçikçaplı tapançadan atəşaçma yarışında isə Ruslan Lunyov mübarizə aparacaq.

Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunları

24 iyul

Boks

57 kq

13:36. 1/16 final.Tayfur Əliyev – Nquyen Van Duonq (Vyetnam)

69 kq

14:54. 1/16 final. Lorenso Sotomayor – Əsgərxan Madiyev (Gürcüstan)

+91 kq

15:27. 1/16 final. Məhəmməd Abdullayev – Denis Latıpov (Bəhreyn)

Velosiped idmanı - şosse

06:00. Elçin Əsədov

İdman gimnastı

05:00. Təsnifat. İvan Tixonov

Cüdo

60 kq

06:00. 1/16 final. Kəramət Hüseynov - Eşli Makkenzi (Böyük Britaniya)

48 kq

06:00. 1/16 final. Aişə Qurbanlı - Katarina Koşta (Portuqaliya)

Üzgüçülük

100 metr batterflay

14:25.Təsnifat. Məryəm Şeyxəlizadəxangah

400 metr qarışıq.

14:07. Təsnifat. Maksim Şemberev

10 metr məsafəyə kiçikçaplı tapançadan atəşaçma

08:00. Ruslan Lunyov

Qeyd edək ki, olimpiadaya avqustun 8-də yekun vurulacaq.

