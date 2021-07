"Tokio-2020" Yay Olimpiya Oyunlarının ilk qızıl medalını Çin idmançısı qazanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qadınlar arasında 10 metr məsafəyə tapançadan atəşaçma yarışlarında çinli Qian Yang 251,8 xalla bütün rəqiblərini qabaqlayaraq Olimpiya çempionu olub.

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin komandasının üzvü, rusiyalı Anastasiya Qalaşina gümüş, İsveçrə atıcısı Nina Kristen isə bürünc medal qazanıblar.

