Azərbaycanda gənc müğənninin ölüm xəbəri hər kəsi hüznə boğub.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, "Yeni ulduz" musabiqəsindən tanınan İlham qəfil ürəktutmasından dünyasın dəyişib.

Qeyd edək ki, 2 ay öncə İlhamın atası dünyasın dəyişmişdi.

