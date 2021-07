Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarından məğlub olan Orxan Səfərov sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, cüdoçu Facebook səhifəsində paylaşım edərək, "orta barmaq" göstərib.

Qeyd edək ki, Orxan Səfərov iyulun 25-də 66 kq dərəcəsində 1/16 final mərhələsində Yerlan Serikjanovla (Qazaxıstan) üz-üzə gəlib. Rəqibinə əlavə vaxtda vazari xalı ilə uduzan Səfərov Tokio-2020 ilə vidalaşıb.

