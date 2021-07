Azərbaycan boksçusu Alfonso Dominqes Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında ilk döyüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 1/8 finalda Dilşotbek Ruzmetovu mübarizədən kənarlaşdırıb. 81 kq çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan Dominqes 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.

30 iyulda isə Alfonso 1/4 finalda türkiyəli Bayram Malkanla üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, bu gün idmançının doğum günüdür.

