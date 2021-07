“Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü Tacikistanın ərazi bütövlüyü üçün təhlükə olarsa Rusiya müttəfiqini qorumaq üçün hərbi qarşılıq verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şoyqu belə açıqlama verib. O bildirib:

“Xarici qüvvələrin təcili çəkilməsi Əfqanıstanda vəziyyətin sürətlə pisləşməsinə və terror fəaliyyətlərinin genişlənməsinə səbəb olub. Buna qarşı uyğun cavab tədbirlərin görülməsi lazımdır”.

