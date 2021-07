Yekaterinburqda yaşayan və Sverdlovsk vilayətinə nəzaərət edən “qanuni oğru”, kriminal aləmdə Sedoy kimi tanınan Ağayar Ağayarov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az “Ölkə.Az”-a istinadən xəbər verir ki, Sedoy 55 yaşında dünyasını dəyişib. O iyilun 17-də uzun sürən xəstəlikdən vəfat edib. Ağayarov Azərbaycanda dəfn olunub.

Ağayev “qanuni oğru”lar Rövşən Lənkranskinin və Lotu Qulinin maraqlaırnı təmin edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.