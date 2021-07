Bu gün Azərbaycanın İsraildə Turizm Nümayəndəliyinin açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinə məlumat verir. Qeyd edilib ki, açılış Agentliyin sədri Fuad Nağıyevin iştirakı ilə baş tutub.

