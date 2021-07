Tokio- 2020 - də qadın cüdoçular arasındakı baş tutan oyunda maraqlı olay yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 63 kiloqram çəkidə olan fransalı qadın cüdoçu Klarisse Agbegneneu slovekiyalı Tina Trstanjakla qarşılaşıb. Qalib gələn fransız idmançı sonda rəqibini qucaqlayaraq ağlayıb.

Qeyd edək ki, bu iki idmançı RİO- 2016-da yarışmış, qalib isə slovekiyalı Tina olmuşdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.