Şirvan sakini ehtiyatsızlıqdan laqonda ilə qolunu kəsib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Şirvan şəhərində qeydə alınıb.

Belə ki, şəhər sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Gözəlov Samir Samid oğlu laqonda ilə ağac doğrayarkən ehtiyatsızlıqdan öz qolunu kəsib. Yaralı dərhal Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

