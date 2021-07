Boksçumuz Alfonso Dominqes yarımfinala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 26 yaşlı idmançımız 1/4-də türkiyəli Bayram Malkana 5:0 qalib gələrək ən azı bürünc medalı təmin etdi.

