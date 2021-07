Türkiyənin Mersin bölgəsində baş verən yanğın zamanı diqqətçəkən hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın məzarlığı da bürüyüb. Ətrafdakı ağaclar və yanan bütün konstruksiyalar sıradan çıxıb. Lakin 2018-ci ildə Tuncəlidə şəhid olan hərbçi Fərruh Dikmənin qəbrinə və məzarının üzərindəki Türkiyə bayrağına zərər dəyməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.