Suraxanı rayonu Bahar qəsəbəsi, Zığ-Havalimanı magistral yolunun kənarında yerləşən ərazidə yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial mediada yayılıb. Yanğının baş vermə səbəbi hələ ki, bilinmir.

Hadisə yerinə FHN və Təcili Tibbi Yardım maşınları gəlib. FHN əməkdaşları yanğını söndürməyə çalışır.

Əttaflı məlumat veriləcək.

