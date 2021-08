Avqust ayında bu bürclər varlanacaq - CƏMİ 3 BÜRC / Vanqanın proqnozu

Astroloqlar bu ilin avqustunda həyatı tamamilə dəyişəcək bürclərin adlarını ictimaiyyətə təqdim ediblər.



Metbuat.az xəbər verir ki, 12 bürc arasında sadəcə 3 bürc bu şansa sahib olacaq. Bunlar əkizlər, xərçəng və əqrəb bürcləridir.



Əkizlər bürcü



Karyeranızda böyük sıçrayış etmək imkanınız olacaq. Daha çox qazanmaq şansını qaçırmayın.



Xərçəng bürcü



Potensial qazanc olan bəzi işlərdə risk etəyə çalışın ki, bunun üçün layiqli bir mükafat alasınız.



Əqrəb bürcü



Tale sizə çoxdandı reallaşmayan arzunuzu həyata keçirmək şansı verəcək. Ancaq qərar vermək üçün yalnız özünüzə güvənməlisiniz.

