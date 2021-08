Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Neftçi”nin avrokuboklardakı növbəti mümkün rəqibi bəlli olub.

Bakı klubu III təsnifat mərhələsində Finlandiya təmsilçisi HİK-i adlasa, "Fənərbaxça" ilə qarşılaşacaq. "Neftçi” – HİK cütünün qalibi ilk matçı səfərdə keçirəcək. Pley-offun qarşılaşmaları avqustun 19-da və 26-da keçiriləcək.

Qeyd edək ki, "Neftçi” HİK-ə qarşı ilk oyunu avqustun 3-də, cavab görüşünü 12-də keçirəcək.



