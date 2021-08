“Bəyaz həyat” serialı 18 ildən sonra ekranlarda qayıtdı - VİDEO

Səhnə adı Sivva olan bəstəkar - müğənni Sevinc Ağasıyeva 2 Avqust “Milli Kino Günü”nə həsr etdiyi yeni layihəsini təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə xanım sənətçi bir vaxtlar kifayət qədər məşhur olan “Bəyaz həyat” serialının soundtrekini ifa edib. Onun “Röya kimi” mahnısında duet ortağı isə 3 yaşında olarkən həmin serialda Nani rolunda çəkilən doğma qızı Emiliya olub. Serialda aktrisa Vəfa Zeynalovanın qızını canlandıran balaca Nani - Emiliyanın hazırda 21 yaşı var və o, Emmy Lia səhnə adı müğənni kimi fəaliyyət göstərir.



Kino günündə “Röya kimi” mahnısına çəkilən klip də təqdim olunub. Klipdə 2003-cü ildə rejissor Rahim Sadıqbəyli tərəfindən lentə alınan “Bəyaz həyat”da rol alan aktyorlar - xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı, əməkdar artistlər Vəfa Zeynalova, Anar Heybətov, Mələk Abbaszadə, hazırda daha çox “Çöl adamı” layihəsindən tanıdığımız Kamal Dəniz, rejissor Aqil M.Quliyev, aktyorlar Əhməd Salahov, Naina İbrahimova, Samir Ələsgərov 18 ildən sonra yenidən bir araya gəliblər.

Qeyd edək ki, adı çəkilən filmdə Riyadla (Kamal Dəniz) Nigar (Vəfa Zeynalova) arasında olan məhəbbət macərası əsas xətlərdən biridir. Bununla yanaşı “Bəyaz həyat” serialında o dövrdə narkotik vasitələrdən istifadənin zərərli və təhlükəli tərəfləri də nümayiş olunub. Bu mənada yeni klipi ərsəyə gətirən yaradıcı heyət həm də son günlər cəmiyyətdə aktual olan, xüsusi ilə yeniyetmə və gənclər arasında sürətlə yayılan zərərli vərdişlər mövzusuna da diqqət çəkib, həmin serialda açıq-aşkar görünən kadrlardan da istifadə olunub. Təsadüfi deyil ki, klipdə əsas şüar da məhz belə səslənir: Əsl “Bəyaz həyat”ı sevgidə axtar, narkomaniyada yox!

