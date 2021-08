Azərbaycanın avrokuboklardakı təmsilçisi "Qarabağ"ın da UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərahələsindəki rəqibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda III raundda Kipr AEL-ini üstələyəcəyi təqdirdə, növbəti mərhələdə "Breydablik" (İslandiya) - "Aberdin" (Şotlandiya) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

"Köhlən atlar" ilk görüşünü Bakıda oynayacaq.

