Yunan-Roma güləşçisi Rafiq Hüseynov (77 kq) isə bürünc medal uğrunda görüşdə Ermənistan təmsilçisi Karapet Çalyanla güləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 14:50-də başlayan görüş Rafiq Hüseynovun 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Bununla da Azərbaycan Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında üçüncü medalını qazanmış oldu.

Gülər Seymurqızı

