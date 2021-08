Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan güləşçisi Rafiq Hüseynov Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni üzərində qələbə qazanan idmançımız medal qazanması haqqında danışıb:

