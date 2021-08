"Qarabağ" futbol klubu komandasına yeni oyunçu daxil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qaspar Panadero Zamoranını kluba transfer edilib. O, 17 nömrəli formanı geyinəcək.

