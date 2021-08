Müğənni Vəfa Şərifovanın sosial şəbəkələrdə videosu yayılıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, videoda Vəfa toya gedərkən görüntülənib. Lakin görüntülərdə diqqət çəkən məqam Vəfanın yanında cangüdənlərinin olmasıdır. Videonu izləyən izləyicilər görüntüləri birmənalı qarşılamayaraq müğənnini tənqid ediblər.

Həmin videonu təqdim edirik:

