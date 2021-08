Lənkəran rayonunun meşə ərazisindəki yanğın artıq söndürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova məlumat yayıb.

Onun sözlərinə görə, Yardımlıda isə yanğın lokallaşdırılıb, tam söndürülməsi və digər ərazilərə keçməsinin qarşısının alınması məqsədilə tədbirlər davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.