Azərbaycan karateçisi Rafael Ağayevin Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında ilk rəqibləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 75 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı B qrupunda Luici Busa (İtaliya), Noa Biç (Almaniya), Çuneari Yahiro (Avstraliya) və Nurkanat Ajiqanovla (Qazaxıstan) ilə qarşılaşacaq. İlk iki yerin sahibi yarımfinala vəsiqə qazanmaqla yanaşı, bürünc medalı da təmin edəcək.



Qeyd edək ki, Rafael Ağayev avqustun 7-də mübarizə aparacaq.

