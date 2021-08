“Sabah” heyətini daha bir futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub gürcüstanlı hücumçu Mixeil Ergemlidzeni transfer edib. 22 yaşlı hücumçu ilə 3 illik müqavilə bağlanılıb.

Qeyd edək ki, Gürcüstanda Tbilisi "Dinamo"sunun yetirməsi olan Ergemlidze karyerası ərzində bu klubun əsas komandası ilə yanaşı, “Çixura”, “Qaqra” və Türkiyənin “Adana Demirspor” klublarında da çıxış edib.

