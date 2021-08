Azərbaycan və BMT birgə işçi qrup yaradır

Bu gün Mədəniyyət Nazirliyinin Aparat rəhbəri Vasif Eyvazzadə ilə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Kabinet rəhbəri və sözçüsü Nihal Saad arasında görüş keçirilib.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, görüş zamanı BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə ali nümayəndəsi Migel Angel Moratinosun cari ilin iyun ayında Azərbaycana səfərinin nəticələri, səfər müddətində təqdimatı keçirilən “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyası və kampaniya çərçivəsində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə Azərbaycan arasında birgə hazırlanacaq Fəaliyyət Planı, həmçinin BMT-nin baş qərargahında keçiriləcək layihə və tədbirlər barədə müzakirələr aparılıb.

Nihal Saad Azərbaycana səfərin yüksək səviyyədə təşkili olunması ilə əlaqədar təşəkkür edərək səfərin nəticələrini müsbət qiymətləndirdiyini və səfər müddətində razılaşdırılmış təklif və təşəbbüslər üzərində işlərə başlandığını bildirib.

Vasif Eyvazzadə səfərin nəticələri ilə bağlı gözləntilərinin yüksək olduğunu, həmçinin ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin “Bakı prosesi” təşəbbüsünün, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının da tərəfdaşı olduğu Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun və “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyasının böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib.

Görüşün sonunda “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyası çərçivəsində həyata keçiriləcək Fəaliyyət Planının hazırlanması məqsədilə beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə strateji işçi qrupunun formalaşdırılması və BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə birlikdə BMT baş qərargahında sözügedən qlobal kampaniyanın təqdimat mərasiminin keçirilməsi imkanlarının araşdırılması qərara alınıb.

