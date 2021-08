"Bavariya"nın və İngiltərənin "Çelsi" klubunun sabiq futbolçusu Mixael Ballakın oğlu Emilio avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 18 yaşındakı gənc Ballakın evinin yaxınlığında baş verən faciəvi qəzada yerindəcə ölüb.

