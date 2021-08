“Qarabağ” AEL-ə qarşı - Start heyətlər

Bu gün Konfrans Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirdəki yeganə təmsilçimiz "Qarabağ" III təsnifat mərhələsində səfər görüşünə çıxacaq.

Komandamız Kiprdə AEL-in qonağı olacaq.

Bu cütün qalibi pley-offda “Breydablik” (İslandiya) – “Aberdin” (Şotlandiya) duelinin güclüsü ilə qarşılşacaq.

5 avqust

Konfrans Liqası

III təsnifat mərhələsi, ilk oyun

21:00. AEL (Kipr) – “Qarabağ” (Azərbaycan)

Baş hakim: Qlenn Niberq (İsveç)

Limassol. “AEK Arena”

AEL: 1. Vozinya, 4. Andrey Teişeyra, 13. Bruno Santos, 44. Kire Ristevski, 27. Robert Mazan, 6. Slobodan Medoyeviç (Serbiya), 8. Davor Zdravkovski, 20. Sito Riera, 12. Stefan Scepoviç, 16. Manuel Torres, 17. Euller

Ehtiyat oyunçular: 30. Antreas Keravnos, 99. Elber Evora, 5. Tjin Daverveld, 10. Franko Mazurek, 11. Alastair Reynolds, 15. Stylianos Panteli, 23. Vasilios Papafotis, 24. Dimitris Avraam, 28. Kostas Soteripu, 50. Andriya Maydevaç, 73. Bryan Pele, 77. Matko Babiç

Baş məşqçi: Duşan Kerkez

"Qarabağ": 1. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev (k), 6. Patrik Andrade, 10. Abdullah Zubir, 11. Xayme Romero, 19. Filip Ozobiç, 27. Toral Bayramov, 30. Abbas Hüseynov, 77. Ramil Şeydayev, 81. Kevin Medina

Ehtiyat oyunçular: 12. Emil Balayev, 94. Ayhan Arazlı, 13. Bəhlul Mustafazadə, 18. İsmayıl İbrahimli, 20. Kadi Borqes, 22. Musa Qurbanlı, 24. Zamiq Əliyev, 28. Hüseyn Hüseynzadə, 29. Marko Veşoviç, 83. Nihad Quliyev

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

