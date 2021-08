Azərbaycanın bədii gimnastı Zöhrə Ağamirova Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti çıxışını başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 19 yaşlı idmançı bu dəfə bu dəfə gürzlə hərəkətlərdə bacarığını nümayiş etdirib.

Hakimlərdən 21.500 xal alan Ağamirova hələlik bu növdə 14-cüdür. O, 4 hərəkətdən sonra ümumi sıralamada isə 5-ci pillədə qərarlaşıb.



