"Hər şey tarimar oldu" - XTQ hərbçisi ilə nişanlanan Nigar / FOTO

Əməkdar artist Nigar Şabanova şəxsi sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nigar "Instagram" profilində yeni videosunu paylaşaraq, altına bu sözləri yazıb:

"Hamı kənardan göründüyü qədər xoşbəxt deyil. Kaş hər şey gözəl olardı. Neçə arzular puç oldu, necə hər şey tarimar oldu. Nə deyək, bu günə şükür olsun. Hər işdə bir xeyir var deyiblər. Sevin-sevilin, amma saf, siqd ürəklə, istifadəçiliklə, qəlb qırmaqla yox. Sevgi gözəl hissdir. Amma onu qanıb dəyər verənə. Hamınıza xoşbəxt olmağı arzu edirəm, dostlar".

Xatırladaq ki, xanım müğənnin bir müddət öncə XTQ hərbçisi ilə nişanlanması gündəm olmuşdu.

