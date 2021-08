“Səhhətim yaxşıdır. Demək olar ki, hər şey qaydasındadır. Toylara da dəvət alıram”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Unikal.org-a açıqlamasında xalq artisti Niyaməddin Musayev deyib.

Müğənni toylara getsə də, koronavirusdan qorunduğunu dilə gətirib: “Koronavirusu yaxın aylarda keçirdiyim üçün hələ ki, vaksin vurdurmamışam. Buna baxmayaraq, el şənliklərində iştirak edirəm”.

