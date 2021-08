Rafael Ağayev son görüşündə uduzdu - FOTOLAR

Azərbaycan karateçisi Rafael Ağayev Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti görüşünü keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qrupda növbəti və sonuncu görüşünü italiyalı Luici busaya qarşı keçirib. O, rəqibinə 1:3 hesabı ilə uduzub.



Xatırladaq ki, 5 qat dünya çempionu B qrupundakı Almaniya təmsilçisi Noa Biçlə olan döyüşündə rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyib.

Çuneari Yahiro (Avstraliya) ilə keçirilən ikinci görüşdə Azərbaycan karateçisi rəqibini 5:0 hesabı ilə üstələyib.

Üçüncü döyüşündə qazaxıstanlı Nurkanat Ajiqanovla qarşılaşan Rafael onu da 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

Bununla da Rafael Ağayev qrupu altı xalla ikinci yerdə başa vurub. Onun yarımfinaldakı rəqibi A qrupunun lideri Qabor Harşpataki (Macarıstan) olacaq. Onun görüşü bu gün Bakı vaxtı ilə saat 15:22-də başlayacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.