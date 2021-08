Azərbaycanda yeni fırıldaqçılıq: bank adından zəng edib...

Ödəniş kartları sahəsində yeni fırıldaqçılıq hallarına dair Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının məlumat yayıb.

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlarda fırıldaqçılıq hallarına qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində ictimaiyyətin, o cümlədən kart istifadəçilərinin mütəmadi əsasda məlumatlandırılması diqqət mərkəzində saxlanılır.

Bildirilir ki, bu istiqamətdə həyata keçirilən çoxşaxəli tədbirlərə baxmayaraq rəqəmsal ödənişlərin inkişafı və xüsusən də elektron ticarət əməliyyatlarında müşahidə olunan dinamik artım fonunda yeni fırıldaqçılıq halları yaranmaqda davam edir:

"Tətbiq edilən fırıldaqçılıq halları ödəniş kartının həssas məlumatlarının ələ keçirilməsi, kart istifadəçisinin SMS məlumatlandırma əsasında əldə etdiyi birdəfəlik şifrənin bu və ya digər formada açıqlanması və nəticədə pul vəsaitlərinin aldadılaraq ələ keçirilməsi ilə müşayət olunur.

Aparılan son müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, müxtəlif mənbələrdən əldə edilən məlumat əsasında kart istifadəçilərinə bank adından zəng olunaraq ödəniş kartı məlumatlarının açıqlanması zərurəti bildirilir. Bir sıra hallarda isə SMS məlumatlandırma əsasında kart istifadəçiləri iri məbləğdə bonusların mükafat olaraq əldə edilməsi üçün mərc oyunlarında iştiraka sövq edilirlər.

Kart istifadəçiləri olan bank müştəriləri!

Bank(lar) tərəfindən telefon zəngləri və ya digər formada ödəniş kartına dair məlumatların təqdim olunması ilə bağlı heç bir halda kart istifadəçilərinə müraciətlər edilmir. Belə hallarla qarşılaşdığınız zaman kart məlumatlarınızı təqdim etməyin və dərhal ödəniş kartının üzərində qeyd olunan bankınızın rəsmi qaynar xətti və ya əlaqə telefonları ilə əlaqə saxlayın.

Ödəniş kartınıza pul vəsaitinin köçürülməsi üçün ödəniş kartının üzərində olan 16 rəqəmli nömrə kifayətdir. Heç bir halda ödəniş kartının PİN kodunu, son bitmə tarixini, kartın arxasında yerləşən CVV (3 rəqəmli) kodu, SMS məlumatlandırma əsasında əldə etdiyiniz birdəfəlik şifrəni (4 və ya 6 rəqəmli) digər şəxslərə, hətta bank əməkdaşlarına və ya özünü bank əməkdaşı qismində təqdim edən şəxslərə bildirməyin. Qeyd olunan məlumatların kənar şəxslərə təqdim edilməsi kart hesabınızdan vəsaitin silinməsinə səbəb ola bilər."

