Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan karateçisi Rafael Ağayev Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun finaldakı rəqibi italyalı Luici Buza olacaq. Əgər Rafael qalib gələrsə, Azərbaycan Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında ilk qızıl medalını qazanacaq.

Gülər Seymurqızı

