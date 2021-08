Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında azərbaycanlı güləşçi Şərif Şərifov sərbəst güləş üzrə 97 kiloqram çəki dərəcəsində təsəlliverici görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, güləşçimiz gürcüstanlı rəqibi Elizbar Odikadzeni 7:5 hesabı məğlub edib.



Qeyd edək ki, Ş.Şərifov bürünc medal uğrunda matçda kubalı Reyneri Salas Pereslə qarşılaşacaq.

