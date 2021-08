"Sənətimdən, yaratdığım obrazlardan danışın" - Xalq artistindən xəbərdarlıq / VİDEO

Xalq artisti Məleykə Əsədova onun xarici görkəmini müzakirə edənlərə irad bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “7 canlı” proqramına qonaq olan ifaçı onun xarici görkəmindən deyil, sənətindən, yaratdığı müxtəlif obrazlarından danışılmasını istədiyini qeyd edib:

“Mən uşaq olanda mələklərə bənzəmişəm: gözəl, qıvrımsaç qız olmuşam. Buna görə də atam mənə “Məleykə” adı verib. Məktəb illərində isə arıq zəif qız olmuşam. Deyirəm ki, həmin vaxtlar qəşəng olmamışam. Tapıblar şəkillərimi, qoyublar yanyana, müayisə edirlər: "Bu Məleykə xanımın 20 yaşı, bu da indiki halı..."

Cavanlıq özü gözəllikdir. Təki mənim yaşıma çatın, belə gözəl qalın. Mənim yaşımda qalın, məni qəlbdə qalın, mənim kimi gözəl olun. Mənim xarici görkəmimi müzakirə etməyin! Sənətimdən yazın”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.