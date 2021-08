Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska Tokio Olimpiadasında final görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 61 kiloqramdan yuxarı çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız qızıl medal uğrunda görüşdə misirli Feryal Abdelaziz ilə üz-üzə gəlib.



Final qarşılaşması Misir təmsilçisinin qələbəsi ilə başa çatıb. Bununla da İrina Zaretska olimpiadanı gümüş medalla başa vurub.

