Peyvənd olunanların sayı açıqlandı

Avqustun 7-də Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı 59 min 649 doza vaksin vurulub.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan Metbuat.az-a bildiriblər ki, onlardan birinci mərhələ üzrə vaksinasiyadan keçənlərin sayı 38 min 211, ikinci mərhələ üzrə peyvənd edilənlərin sayı 21 min 438 nəfər olub.



Hazırkı dövrədək ölkəmizdə vurulan vaksin dozalarının ümumi sayı 5 milyon 370 min 768-ə bərabərdir. Birinci mərhələ üzrə vaksin vurduranların sayı 3 milyon 129 min 512, ikinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 2 milyon 241 min 256 nəfərdir.





