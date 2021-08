Müğənni Manaf Ağayev növbəti açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, həyatından və sənətindən bəhs edən ifaçı bunları deyib:

“Bəlkə də, məndən kövrək adam yoxdur, sadəcə sərt görünürəm. Çünki haqqı nahaqqa vermirəm. Bəzən ağlayıram. Lakin başımı çiyninə qoyub ağlayacağım kimsə yoxdur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.