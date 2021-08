Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında mübarizə aparan Azərbaycan karateçiləri Bakıya qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onları Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının əməkdaşları, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və digər şəxslər qarşılayıb.

Xatırladaq ki, Rafael Ağayev (75 kq) və İrina Zaretska (+61 kq) Tokio-2020-də gümüş medal qazanıb. Firdovsi Fərzəliyev (67 kq) isə yarışı medalsız başa vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.