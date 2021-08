"Barcelona"dan ayrıldıqdan sonra Lionel Messinin Fransa PSJ-sinə gedəcəyi ilə bağlı müqavilə imzalaması gözlənilir.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, müqavilə 2 il müddətinə imzalanacaq. Həmçinin Messinin bu gün Parisə gedəcəyi, sabah isə müqavilənin imzalanması ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir.

