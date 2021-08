İspaniyanın "Atletiko" klubu yoldaşlıq görüşündə Niderlandın "Feyenoord" klubu ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Madrid təmsilçisinin 1:2 hesabı ilə uduzduğu qarşılaşmanın gedişində ispanların baş məşqçisi Dieqo Simeone aqressivliyi ilə diqqət çəkib.

Həmin anın videosunu təqdim edirik:

