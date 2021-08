Oktyabrın 11-dən Almaniyada pulsuz COVID testinin istifadəsi dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya kansleri Angela Merkel federal torpaqların baş nazirləri ilə görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında məlumat verib.

Merkel əlavə edib ki, hər bir sakinin vaksinasiyadan keçmək imkanı olduğu halda, testlərin aparılması ləğv edilə bilər.

“Biz Almaniyanın hər bir sakinini vaksinasiyadan keçirməyə hazırıq”, - kansler bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.