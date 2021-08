Kamran Həsənli oğluna toy etdi - Toydan maraqlı görüntülər / VİDEO

Aparıcı Kamran Həsənlinin övladının xeyir işi olub.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, aparıcı paytaxt restoranlarından birində oğlu Turana toy edib.

Həsənlinin şad günündə sənətçilər Könül Kərimova və Eyyub Yaqubov kimi tanınmışlar yer alıblar.

Əməkdar artist Könül Kərimova bu haqda paylaşım edib. İfaçı aparıcının övladının şad günündən lentə alınan görüntüləri yayımlayaraq "Kamran Həsənlinin övladının toyundan. Allah xoşbəxt etsin" sözlərini qeyd edib.

Xatırladaq ki, Kamran Həsənlinin Ərtoğrul və Turan adlı iki oğlu var. Ərtoğrul bir müddət əvvəl ailə həyatı qurub. Onun Tamerlan adında azyaşlı oğlu var.

