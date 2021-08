Müğənni Damla yazıçı Kəramət Böyükçöl ilə olan müsahibəsini Youtube kanalından sildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kəramət Böyükçöl feysbuk səhifəsində məlumat verib. O, yenicə yerləşdirilmiş müsahibə videosunun Damla tərəfindən sildirildiyini bildirib.

Qeyd edək ki, müğənni müsahibə zamanı bəzi siyasətçi və deputatları tanımamış, onların tamam başqa peşənin sahibi olduğunu ifadə etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.