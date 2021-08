Bakıda süpürgəçi qadının ifası görənləri təəccübləndirib.

Metbuat.az "milli.az"a istinadən xəbər verir ki, təxminən 60 yaşlı qadın bu ifasını elə iş başında edib.

Qadının kimliyi barədə bir məlumat yoxdur.

Sözügedən kadrları təqdim edirik:

