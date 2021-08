“Maşa və Ayı” cizgi filminin növbəti buraxılışı Azərbaycanın “Cırtdan” xalq nağılı əsasında hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, budəfəki buraxılışda Azərbaycanın milli mətbəxinin nümunələri – çörəkdən, dolmadan bəhs edilir, şəkərbura, paxlava nümayiş olunur, hətta məşhur “Cücələrim” mahnısı da səsləndirilir.

